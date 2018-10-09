Güven Taner: Beşiktaş enerji fakiri bir takım
A Spor yorumcusu Güven Taner, 90'A programında değerlenirmelerde bulundu.
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