Gürkan Kubilay: Bir hekim olarak ben bu maçları asla oynatmam
Ceyda Dönmez'in sunduğu Ana Haber'e konuk olan Dr. Gürkan Kubilay önemli açıklamalarda bulundu. Liglerin 12 Haziran'da başlatılması planı üzerine yorum yapan Kubilay, "Ben hekim olarak bakıyorum, bu maçları asla oynatmam." dedi.
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