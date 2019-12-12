Gürcan Bilgiç: Şampiyona öncesinde en az hasarla sıyrılmak, moral açısından önemliydi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra temsilcilerimiz asker selamı vemrişti. UEFA, bu hareketin siyasi olabileceği gerekçesiyle Milli Takım'ımıza soruşturma açmıştı. UEFA yaptığı açıklamada 'asker selamı'na cezanın gerekli görülmediğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, değerlendirmelerde bulundu.
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç'in açıklamalarının satır başları:
Öncelikle Servet Yardımcı başta olmak üzere TFF Başkanı Nihat Özdemir'i tebrik etmek lazım. Onların hazırladığı savunma, yaptıkları sunum, hassasiyetleri doğru aktarma bu kararda etkili olmuştur. Bunun yanında neye göre para cezası veriyorlar onu bilmiyorum ama Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde bu durumdan en az hasarla sıyrılmamız önemliydi.
Hem ülke morali açısından hem Milli Takım oyuncularının morali açısından önemliydi. İşin ilginç tarafı da Başakşehir maçındaki selamla ilgili de soruşturma açtı UEFA. Başakşehir maçı selam veren oyuncular arasında İrfan Can, Crivelli, Edin Visca vardı. Bunun ırkçılıkla, militaristlikle alakası olmadığını, bunun sadece ülkenin bulunduğu durumla ya da Türk ordusunun yaptığı mücadeleye gösterilen bir saygı olduğunu en iyi anlatan fotoğraf da oydu.
Çok doğru ve yerinde savunma yapıldı diye düşünüyorum. UEFA'nın ikna edilmesi önemliydi. Sıkıntı olmayacağı belliydi, sıkıntı olmadan da Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz.
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