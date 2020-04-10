Gürcan Bilgiç: Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışına dair değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, "Fenerbahçe'nin işi bilen, daha kısayolları yapabilecek bir teknik direktör bulması gerekiyor. Bilic, Daum, Erol Bulut bunlar doğru seçimler. Lucescu doğru bir seçim değil, beş yıl önce olsa doğru bir seçim derdim." şeklinde konuştu.
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