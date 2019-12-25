Gürcan Bilgiç: Hakemlerimizi MHK değil sosyal medya ve camialar yönetiyor
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Futbol A programında Süper Lig'in gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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