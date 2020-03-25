Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'de corona virüsü bulguları çıkan oyuncu..."
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcuda ve sağlık heyeti çalışanında corona virüsü belirtilerinin rastlandığını açıkladı. Konuyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerde corona virüsü bulgusuna rastlanan kişinin Konyaspor maçında oynamadığını söyledi
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