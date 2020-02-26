Gürcan Bilgiç: Ersun Yanal ile konuştum
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, teknik direktör Ersun Yanal ile konuştuğunu ve deneyimli hocanın Ziraat Türkiye Kupası'nı kendine hedef olarak belirlediğini söyledi.
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