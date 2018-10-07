Gürcan Bilgiç: Cocu bu maçtan sonra gidecek
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Cocu bu maçtan sonra gidecek, karşılaşmayı kazanıp kazanmaması önemli değil" ifadelerini kullandı.
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