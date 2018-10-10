Gürcan Bilgiç: Birileri Ali Koç'a fena gaz vermiş
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Ali Koç'un açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, "Birileri fena gaz vermiş başkana" dedi.
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