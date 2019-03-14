Gürcan Bilgiç: "6+2+2 önümüzdeki sene kesin uygulanacak"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, 6+2+2 şeklinde olacağı iddia edilen yeni yabancı kuralıyla ilgili, "6+2+2 kuralı bu sene olmazsa bile önümüzdeki sene kesin uygulanacak" dedi.
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