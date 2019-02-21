Güneşli Beşiktaş'ın derbi karnesi
Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde 15. derbisine çıkacak.
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