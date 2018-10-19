Güneş'in ilk 11'i netleşiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe deplasmanı öncesi ilk 11'ini şekillendiriyor.
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