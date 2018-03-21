Gündüz tarlada akşam sahadalar
Kadınlar 3. Lig'inde Tokat ilini temsil eden TOKİ İlköğretim Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, çalışmalarını zor şartlar altında severek sürdürüyor. Gündüz ailelerine yardım etmek için tarlada çalışan kadın futbolcular akşamları ise antrenmana çıkıyor.
Gündüzleri tarlada çapa yapıp, ahırda hayvanlara bakıyorlar. Akşamları ise sahada top koşturuyorlar. Kadınlar 3. Lig'inde Tokat ilini temsil eden TOKİ İlköğretim Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 6 haftadır lider sürdürdüğü ligin ilk yarısını zirvede kapattı. Bu başarının altında ise büyük bir özveri yatıyor...
Gündüz tarlada çapa yapıp, hayvanlara bakan kadın futbolcular, fiziksel çalışmalarını ise imkansızlıklar içerisinde gerçekleştiriyor. Gündüz yoğun ve yorucu bir çalışmayı tamamlayan TOKİ İlköğretim Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbolcuları akşamları ise yeşil sahada ter döküyor.
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