Gülkız Tülay'dan 'Evde Satrançla Kal' daveti
Sabah Sporu programına katılan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tülay, 'Evde Satrançla Kal' kampanyası kapsamında herkesi satranç oynamaya davet etti.
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