Guimaraes'ten Beşiktaş itirafı
Guimaraes başkan yardımcısı Armando Marques, Beşiktaş'ın Tyler Boyd için kendilerine teklif yaptığını söyledi.
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