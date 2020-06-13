Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Maçtakı kırmızı kart pozisyonun yorumlayan Toroğlu, "Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.