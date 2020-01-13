Guilherme Beşiktaş'ta
Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Guilherme için Yeni Malatyaspor'a 40 bin euro verecek.
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