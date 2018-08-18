G.Saraylı taraftarları kızdıran görüntü! 6-0...

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele öncesi yapılan hazırlıklar sırasında Galatasaraylı taraftarları kızdıran bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Stattaki skor tabelasında deneme yapılan anlarda 'Fenerbahçe 6-0 Galatasaray' ibaresi bir saniyeliğine göründü. Arka planda gelen seslerde "geldi, geldi" şeklindeki ifadeler sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Galatasaraylı taraftarlar bu hareketin kasıtlı yapıldığını düşünerek Yeni Malatyaspor'a tepki gösterdi.