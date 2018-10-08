Griezman doğacak olan bebeğinin cinsiyetini ilginç yolla öğrendi

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann doğacak olan bebeğinin cinsiyetini ilginç bir yolla öğrendi. İkinci kez baba olacak olan Griezmann, futbol topuyla belirtilen hedefi tek vuruşla tutturdu ve balonlar uçuşmaya başladı. Fransız yıldız yeni doğacak olan bebeğinin erkek olacağını öğrendi