Griezman doğacak olan bebeğinin cinsiyetini ilginç yolla öğrendi
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    Griezman doğacak olan bebeğinin cinsiyetini ilginç yolla öğrendi

    Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann doğacak olan bebeğinin cinsiyetini ilginç bir yolla öğrendi. İkinci kez baba olacak olan Griezmann, futbol topuyla belirtilen hedefi tek vuruşla tutturdu ve balonlar uçuşmaya başladı. Fransız yıldız yeni doğacak olan bebeğinin erkek olacağını öğrendi

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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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