"Göztepe'nin kazandığı penaltı Andone'nin sakatlandığı pozisyonla aynı"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında flaş değerlendirmelerede bulundu. Toroğlu, "Göztepe'nin kazandığı penaltı geçen hafta Andone'nin sakatlandığı pozisyonla aynı. Toptan nasibini almayan hakem eskileri, ne oldu? Koyun ikisini yan yana, aynı." ifadelerini kullandı.
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