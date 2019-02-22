Göztepe - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler
Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor bu akşam deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak. Bornova Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak zorlu mücadele öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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