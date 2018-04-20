Gözler TFF'ye çevrildi; Ekstra ceza verilecek mi? – Fotomaç TV
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    Gözler TFF'ye çevrildi; Ekstra ceza verilecek mi?

    Türkiye Futbol Federasyonu olaylı derbiyle ilgili olarak 25 Nisan Çarşamba günü toplanma kararı aldı. Bu toplantıda TFF gözlemci raporlarını, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve yayıncı kuruluşun görüntüleri inceleyecek. Toplantı sonrası oyunculara ve kulüplere verilecek cezaların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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    20 Nisan 2018, Cuma
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