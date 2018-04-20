Gözler TFF'ye çevrildi; Ekstra ceza verilecek mi?
Türkiye Futbol Federasyonu olaylı derbiyle ilgili olarak 25 Nisan Çarşamba günü toplanma kararı aldı. Bu toplantıda TFF gözlemci raporlarını, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve yayıncı kuruluşun görüntüleri inceleyecek. Toplantı sonrası oyunculara ve kulüplere verilecek cezaların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Taraftardan Aykut Kocaman'a Valbuena tepkisi
- İşte Süper Lig'de vazgeçilmezler
- Şampiyonluk oranları güncellendi
- Şenol Güneş'e çakmak atan kişi de gözaltına alındı!
- Sosyal medya gündemi (31 Mart 2018)
- 2017-2018 sezonu şampiyonluk oranları güncellendi
- Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı
- 90 dakikada en çok kilit pas yapan futbolcular