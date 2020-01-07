Görüntüsü olay oldu! Antalya'da Ozan Tufan...

Lige verilen ara kapsamında ikinci yarı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe yoğun bir tempo ile idmanlarını sürdürüyor... A Spor ekranlarında sarı lacivertlilerin sabah idmanı verilirken, çalışmalar esnasında Ozan Tufan'ın görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Takım arkadaşlarını dikkatli bir gözle takip eden başarılı futbolcunun ellerini arkadan bağlaması ve o esnada sakız çiğnemesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.