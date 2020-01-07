Görüntüsü olay oldu! Antalya'da Ozan Tufan...
Yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, idmanlarını yoğun bir şekilde kullanıyor. Bu sabah saatlerinde bir kısmı basına açık şekilde gerçekleştirilen idmanda ilginç bir görüntü dikkat çekti. Ozan Tufan'ın idman esnasındaki görüntü sosyal medyada çokça konuşuldu.
Lige verilen ara kapsamında ikinci yarı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe yoğun bir tempo ile idmanlarını sürdürüyor... A Spor ekranlarında sarı lacivertlilerin sabah idmanı verilirken, çalışmalar esnasında Ozan Tufan'ın görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Takım arkadaşlarını dikkatli bir gözle takip eden başarılı futbolcunun ellerini arkadan bağlaması ve o esnada sakız çiğnemesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
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