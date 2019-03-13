Gomis'ten muhteşem gol!
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Gomis'ten muhteşem gol!

Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor. Fransız yıldız, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve takımının 3-1 kazandığı Al Duhail karşılaşmasında takımının 3. golünü kaydetti.

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13 Mart 2019 , Çarşamba
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