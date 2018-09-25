Gomis yine kaçırdı
Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Gomis atmaya ve kaçırmaya devam ediyor. Al Hilal'in El Fetih'e konuk olduğu maçta 1 gole imza atan Gomis, 59. dakikada takımının ilk golüne imza attı ve Al Hilal formasıyla 4. maçında 4. golüne imza attı. Gomis, bu maçta bir de penaltı kaçırdı. Gomis, Galatasaray formasıyla da kullandığı son 4 penaltının 3'ünden yararlanamamıştı.
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