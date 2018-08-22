Gomis transfer sorularına ne yanıt verdi?
Suudi Arabistan ekibi El Hilal'le anlaştığı öğrenilen Bafetimbi Gomis, ülkesi Fransa'daki tatilinin sona ermesiyle Türkiye'ye döndü. A Spor'un Atatürk Havaalanı'nda karşıladığı Peki Gomis, transferi hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?
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