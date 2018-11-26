Golden sonra Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki o diyalog
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ali Koç ikinci golde 'başkan çok güzel sevinsene' dedi" ifadelerini kullandı.
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