Gol sevinci pahalıya patladı!
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Gol sevinci pahalıya patladı!

Gol sevinci pahalıya patladı!

Japonya Ligi'nde oynanan Consodale Sapporo -Shimizu maçında ilginç bir an yaşandı. Sapporo forveti Anderson Lopes, attığı gol sonrası sevincini taraftarlarla paylaşmak isterken bariyer arasındaki boşluğa düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam eden Brezilyalı forvet, takımının 5-2 kazandığı karşılaşmada 4 gol atarak yıldızlaştı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
11 Mart 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN