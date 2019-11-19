GOL l U19 Türkiye 2 - 1 Bulgaristan
U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçında Milli Takımımız Bulgaristan U19 takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 29. dakikada Veysel Ünal takımı 2-1 öne geçiren golü attı.
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