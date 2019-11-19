GOL l U19 Türkiye 0 - 1 Bulgaristan
U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçında Milli Takımımız Bulgaristan U19 takımı ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 2 dakikasında U 19 Bulgaristan Filip Krastev ile 1-0 önce geçti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Görüşmeler başladı! Erling Haaland Serie A yolcusu
- Beşiktaş'tan çifte bomba!
- 2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler
- Fatih Terim'den ters köşe! Başakşehir maçı kadrosunda...
- Galatasaray'a büyük piyango!
- Flaş sözler: Merih'in yeri Premier Lig'dir
- En değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...
- 'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.