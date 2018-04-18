GOL: Galatasaray 0-1 Akhisarspor (4' Selezynov)
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Galatasaray deplasmnında 4. dakikada Seleznyov'un golüyle 1-0 öne geçti.
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