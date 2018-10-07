Göksel Gümüşdağ'dan VAR açıklaması!
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'VAR' için "Allah'a havale ediyorum" açıklamasında bulundu.
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