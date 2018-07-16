Giuliano'dan transfer itirafı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, sarı lacivertlilerin İsviçre'deki kampında basın toplantısı düzenledi. Giuliano, takımının sezon öncesi kampını değerlendirdi ve Brezilya ve Almanya'dan transfer teklifleri aldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı...
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