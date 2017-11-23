Antalyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde basının karşısına geçen Giuliano, Galatasaray'ın Başakşehir'e 5-1 yenilmesi hakkında ne düşündüğü sorusuna "Galatasaray'ın maçını böyle bir şekilde kaybetmesi bize motivasyon oldu elbette. Fakat biz kazanamazsak fark yaratamayız, fark yaratamazsak bir adım ilerleyemeyiz. Motivasyon rakibin aldığı sonuçlara bağlı olmamalı" yanıtını verdi.