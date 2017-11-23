Giuliano'dan Galatasaray ve 5-1 yorumu
23 Kasım 2017, Perşembe
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Antalyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde basının karşısına geçen Giuliano, Galatasaray'ın Başakşehir'e 5-1 yenilmesi hakkında ne düşündüğü sorusuna "Galatasaray'ın maçını böyle bir şekilde kaybetmesi bize motivasyon oldu elbette. Fakat biz kazanamazsak fark yaratamayız, fark yaratamazsak bir adım ilerleyemeyiz. Motivasyon rakibin aldığı sonuçlara bağlı olmamalı" yanıtını verdi.
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