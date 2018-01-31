Giresunsporlu Dodo'dan futbol tarihinin en kötü penaltısı
Giresunsporlu Dodo, futbol tarihinin en kötü penaltı vuruşlarından birisini yaptı. Bu penaltı izleyenlere Euro 2016'da Zaza'nın İtalya-Almanya maçında kaçırdığı penaltıyı hatırlattı.
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