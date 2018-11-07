Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Genk karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

GENK'İN OYUNUNU BOZMAK İSTİYORUZ

"Rakibin iyi olduğunu biliyoruz. Sahamızda oynadıkları maçta da iyi sonuçla ayrıldılar. Burada telafi etmek istiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada alacağımız sonuç gruptaki durumumuzu aydınlığa çıkarabilir. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz."

"Genk'in bir çok maçını izledik, analizlerini yaptık. İlk maçta gol yediğimiz maça kadar pozisyonu olmayan bir maçtı. Golü yedikten sonra oyun disiplininden kopmamız rakibe yardımcı oldu. Biz onların oynunu bozmak istiyoruz."

İLK MAÇTA OLMAYIP, BU MAÇTA OYNAYACAK OYUNCULAR OLABİLİR

"Güç dengesi bakımından artılar eksikler var ama golden sonra oyun terse dönmüştü. Umarım bu maçta bu defa bizim için terse döner oyun."

"Kadromuz ve eksiklerimiz belli. Gökhan Gönül, Adriano, listede olmayan oyuncu olarak Atiba, Gökhan Töre, Güven kadroda olmayan isimler. İlk maçta olmayıp, bu maçta oynayacak oyuncular olabilir. Önemli olan oynayanların bir bütün olabilmesi."

"Bizim için hem UEFA'da hem de ligde istenmeyen puan kayıpları yaşadık. Takım olarak bu kayıpları yaşamamamız lazımdı. Çok kolay goller yedik, kaçırdık."

İLK 11...

"Kadroda sakatlarımız var ona göre karar verip 11'i belirleyeceğiz. Kayıpsız dönmek gerekiyor buradan. Onların daha fazla avantajı var ama güzel bir maç olmasını bekliyorum."

"Hem hücumda hem de savunmada eksiğimiz var. Mustafa çalışmayı çok seven bir isimdi ama o zaman gitme durumu vardı ve kadroya giremediği için mutsuzdu! Mustafa o güveni alınca neler yapabileceğini gösterdi."