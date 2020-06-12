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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Süper Lig paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabından, 87 gün sonra başlayan Süper Lig için bir video yayınlayarak, "Twitter gündemini meşgul etmeyelim mekanın sahibi geri geliyor. Hoş geldin Süper Lig" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig bu akşam oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise sosyal medya hesabından Süper Lig'de bulunan takım taraftarlarının görüntülerini içeren bir videoyu "Twitter gündemini meşgul etmeyelim mekanın sahibi geri geliyor. Hoş geldin Süper Lig" mesajı ile paylaştı.

Paylaşılan videoda, "Stadyumları dolduramasak da aynı heyecan, aynı coşku kaldığı yerden devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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12 Haziran 2020 , Cuma
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