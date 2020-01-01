Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile toparlandı
Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirmesinin ardından toparlandı. Başkent ekibi ilk yarısı 13. sırada bitirdi.
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