Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile toparlandı
Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirmesinin ardından toparlandı. Başkent ekibi ilk yarısı 13. sırada bitirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak...
- İşte Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından kareler
- Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor?
- Büyük tepki! ''Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi Ersun Yanal'dır''
- İşte Süper Lig'in 4 büyük ekibinin transfer haritası!
- Tarihe geçen transferden haber var! Fenerbahçe...
- Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!
- Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.