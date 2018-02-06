Gençlerbirliği: 0 - Beşiktaş: 1 (25' Mustafa Pektemek)
Beşiktaş, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Gençlerbirliği karşısında 25. dakikada Mustafa Pektemek'le öne geçti. Gençlerbirliği teknik patronu Ümit Özat, Vida'nın pozisyonunda faul itirazlarında bulundu.
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