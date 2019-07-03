"Genç ve dinamik bir ekip kuracağız" | Video haber
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan A Spora konuştu. Kaplan, "Genç ve dinamik bir ekip kuracağız." ifadelerini kullandı.
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