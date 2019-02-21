Genç golcülerin ayak sesleri
Avrupa'nın büyük liglerinde bu sezon genç golcülerin ayak sesleri duyuluyor... Takımlarını sırtlayan gençlerin başında Paris Saint Germain'in fransız yıldızı Mbappe var.... Almanya'da Sancho, İngiltere'de Sane'nin yükselişi izlenirken İtalya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Roma'da ilk 11'nin değişmez ismi oldu...
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