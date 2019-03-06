Genç delikanlı: Atiba Hutchinson
Beşiktaş'ın 36 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği performansla göz dolduruyor.
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