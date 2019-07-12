Gazişehir Gaziantep Muğdat Çelik'i bu video ile duyurdu
Geçen sezon Galatasaray'ın Akhisarspor'dan transfer ettiği forvet Muğdat Çelik, Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep FK ile anlaştı. Transfer, Gazişehir'in resmi Twitter hesabından bu video ile duyuruldu.
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