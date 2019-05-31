Gaziantep'te Süper Lig coşkusu!
120 dakikası 1-1 berabere biten Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Hatayspor'u 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Gazişehir'in bu başarısı sonrası Gaziantep şehrinde muhteşem bir mutluluk yaşandı. Sokağa çıkan taraftarlar takımlarının Süper Lig'e çıkmasını sokaklarda kutladı.
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