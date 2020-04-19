Gaston Campi'den Filip Novak'a 'Arjantin usulü' cevap!

Corona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kendilerine verilen özel antrenman programlarını yerine getirerek, boş vakitlerde ise zamanlarını mutfakta yemek yaparak geçiriyorlar. Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'mutfak pasları' konuğu bu kez takımın yıldız oyuncusu Gaston Campi oldu. Takım arkadaşı Filip Novak'ın mutfakta meydan okumasına karşılık veren Campi, Arjantin yöresine ait yemekler yaptı.