Gaston Campi Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Gaston ?Campi Trabzon'a geldi. Bordo-mavililerin, Arjantinli savunma oyuncusu ile yapacağı görüşmenin ardından transfere resmiyet kazandırılması bekleniyor.
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