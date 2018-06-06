Garry Rodrigues'ten A Spor özel açıklama! Ayrılıyor mu?
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuştu. Rodrigues, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayacağını ve Şampiyonlar Ligi'nde odaklandığı ifade etti..
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