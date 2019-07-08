Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye geliş tarihi belli oldu!
Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampından son dakika transfer ve kampa dair detayları ve gelişmeleri aktardı.
Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampından son dakika transfer ve kampa dair detayları ve gelişmeleri aktardı. Garry Rodrigues'in 1+1 yıllık kiralık olarak Fenerbahçe ile anlaştığını belirten Argın, "Fenerbahçe Garry Rodrigues ve kulübü ile de 1+1 yıllık kiralık olarak anlaştı. Rodrigues'in gün vermeyelim ama bu hafta içerisinde Topuk Yaylasın'a bekliyoruz." İfadelerini kullandı.
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