Garry Rodrigues ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart gördü
Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'daki ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart gördü. Hakemle tartışan ve itirazlarını sürdüren yıldız oyuncu, çift sarı kart görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.
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