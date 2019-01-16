Garry Rodrigues ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart gördü
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Garry Rodrigues ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart gördü

Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'daki ilk maçında oyuna girmeden kırmızı kart gördü. Hakemle tartışan ve itirazlarını sürdüren yıldız oyuncu, çift sarı kart görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

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16 Ocak 2019, Çarşamba
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